На шоссе 316 машина сбила 12-летнего пешехода, мальчик в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о ДТП на шоссе 316 неподалеку от перекрестка Ятир: автомобиль сбил ребенка, переходящего дорогу.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь 12-летнему мальчику, получившему множественные травмы, в тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Сорока".