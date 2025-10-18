На шоссе 316 машина сбила 12-летнего пешехода, мальчик в тяжелом состоянии
время публикации: 18 октября 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 19:55
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о ДТП на шоссе 316 неподалеку от перекрестка Ятир: автомобиль сбил ребенка, переходящего дорогу.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь 12-летнему мальчику, получившему множественные травмы, в тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Сорока".