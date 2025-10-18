x
18 октября 2025
|
последняя новость: 20:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 20:45
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На шоссе 316 машина сбила 12-летнего пешехода, мальчик в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Негев
время публикации: 18 октября 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 19:55
На шоссе 316 машина сбила 12-летнего пешехода, мальчик в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о ДТП на шоссе 316 неподалеку от перекрестка Ятир: автомобиль сбил ребенка, переходящего дорогу.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь 12-летнему мальчику, получившему множественные травмы, в тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Сорока".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook