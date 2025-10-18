Нетаниягу приказал заблокировать открытие пограничного перехода "Рафах"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение заблокировать открытие пограничного перехода "Рафах" ("Рафиах") между Египтом и сектором Газы: КПП будет закрыт вплоть до дальнейшего уведомления.

Как сообщают в канцелярии главы правительства, решение об открытии пограничного перехода зависит от того, как ХАМАС выполнит свою часть соглашения по возвращению заложников и тел убитых похищенных, а также от реализации достигнутых договоренностей.

Ранее палестинское посольство в Египте сообщило, что пограничный переход "Рафах" ("Рафиах"), расположенный между сектором Газы и Египтом, вновь откроется в понедельник, 20 октября.

Посольство указало, что переход, который, по большей части, оставался закрытым с мая 2024 года, позволит проживающим в Египте палестинцам вернуться в сектор Газы.

Предыдущее сообщение агентства Reuters анонсировало открытие КПП 16 октября, однако Израиль заблокировал это решение.