Двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва в Тубасе
время публикации: 18 октября 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 20:01
В ходе антитеррористической операции в Тубасе, на территории ответственности бригады "Менаше", террорист бросил взрывное устройство в сторону израильских военнослужащих.
В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения средней степени тяжести, они были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Семьи пострадавших извещены о случившемся.