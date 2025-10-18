Двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва в Тубасе

В ходе антитеррористической операции в Тубасе, на территории ответственности бригады "Менаше", террорист бросил взрывное устройство в сторону израильских военнослужащих.

В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения средней степени тяжести, они были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Семьи пострадавших извещены о случившемся.