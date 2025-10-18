x
18 октября 2025
|
последняя новость: 20:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 20:45
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва в Тубасе

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 18 октября 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 20:01
Двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва в Тубасе
Tsafrir Abayov/Flash90

В ходе антитеррористической операции в Тубасе, на территории ответственности бригады "Менаше", террорист бросил взрывное устройство в сторону израильских военнослужащих.

В результате взрыва двое военнослужащих получили ранения средней степени тяжести, они были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Семьи пострадавших извещены о случившемся.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2025

743-й день войны: возвращение тела заложника, перемирие в Газе, операции в Иудее и Самарии