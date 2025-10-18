СМИ: коалиция формирует следственную комиссию по изучению событий 7 октября

В коалиции намерены создать правительственную комиссию по расследованию событий 7 октября. Об этом сообщил журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль.

При этом, данная комиссия будет обладать полномочиями государственной следственной комиссии. Разница между ними заключается в том, что состав правительственной комиссии формирует правительство, состав государственной комиссии формирует глава Верховного суда. Нынешнее правительство категорически не готово на то, чтобы состав комиссии формировал глава Верховного суда Ицхак Амит.

Как сообщил Сегаль, в правительстве взвешивали возможность утвердить закон о формировании паритетной комиссии – половина назначенных коалицией, половина оппозицией. Однако это предложение не было принято из опасения, что ультраортодоксальные партии не поддержат его.

В коалиции уже называют имена двух кандидатов в состав этой комиссии. На пост ее главы предполагается выдвинуть бывшего судью Верховного суда Йосефа Эльрона. Он вышел на пенсию в сентябре 2025 года.

Еще одним кандидатом на участие в работе комиссии является отставной судья Ашер Кула, который сегодня занимает должность главы Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей.

Всего в состав комиссии должны войти пять человек.

Напомним, что события Второй ливанской войны также изучала правительственная комиссия. Ее возглавлял отставной судья окружного суда в Тель-Авиве Элиягу Виноград.