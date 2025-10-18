x
18 октября 2025
18 октября 2025
Израиль

Боевики ХАМАСа казнили активиста ФАТХа, отбывавшего срок в израильской тюрьме

Убийства
Газа
ФАТХ
ХАМАС
время публикации: 18 октября 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 22:02
Боевики ХАМАСа казнили активиста ФАТХа, отбывавшего срок в израильской тюрьме
Социальные сети

По сообщению палестинских источников, боевики ХАМАСа казнили жителя лагеря Эль-Бурейдж Хишама Мухаммада ас-Сафтауи, в прошлом одного из ключевых активистов ФАТХа, отбывавшего заключение в израильской тюрьме.

Родственники ас-Сафтауи сообщили, что вооруженные боевики ворвались в дома семьи в Нусейрате в центральной части сектора Газы и застрелили Хишама Мухаммада ас-Сафтауи, пишет "Исраэль а-Йом". Близкие убитого призывают найти его убийц и предать их суду.

Организация ФАТХ опубликовала официальное осуждение расправы, назвав убийство ас-Сафтауи "отвратительным преступлением" , совершенным ХАМАСом. В сообщении ФАТХа подчеркивается, что речь идет о бывшем "заключенном за преступления в сфере безопасности", неоднократно отбывавшем наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность.

ФАТХ обвинил ХАМАС в том, что "организация, железной рукой правящая Газой со времен переворота 2007 года, продолжает использовать насилие и политику запугивания, чтобы поработить народ и заставить замолчать любой свободный голос".

Израиль
