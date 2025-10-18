Через неделю Израиль переходит на зимнее время

Через неделю, в ночь на воскресенье, 26 октября, Израиль переходит на зимнее время. В 02:00 часа ночи стрелки часов переводятся на один час назад (то есть "время сна" увеличивается на один час).

В смартфонах, где установлена израильская временная зона (Иерусалим), перевод часов должен произойти автоматически.

Зимнее время продлится до ночи 27 марта 2026 года, когда стрелки часов будут переведены на один час вперед, если не будет принято решение об отмене перехода на летнее/зимнее время или об изменении графика этого перехода.

Напомним, что ранее при переходе на зимнее/летнее время в прошлые годы несколько раз возникала путаница из-за того, что многие смартфоны не вовремя "переводили стрелки". Но последний такой сбой наблюдался 20 сентября 2015 года. В 2016-2025 годах перевод часов проходил без сбоев.

Современные смартфоны самостоятельно переводят "стрелки часов" при переходе на зимнее или летнее время (при условии правильно установленной временной зоны), никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.