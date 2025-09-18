Внимание, розыск: пропала 40-летняя Анастасия Ягодкина

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 40-летней Анастасии Ягодкиной. В последний раз ее видели 31 августа в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем". С тех пор ее местонахождение неизвестно. Может находиться в центре Иерусалима.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавого телосложения.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.