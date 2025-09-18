ЦАХАЛ расширяет действия в Газе в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2". Видео

Армия обороны Израиля заявляет о расширении боевых действий в рамках военной операции "Колесницы Гидеона – 2", целью которой является захват города Газа и уничтожение террористов в северной части сектора.

713-й день войны. Текущая сводка

В зоне действия сил 98-й дивизии 17 сентября израильскими ВВС был атакован склад оружия террористов ХАМАСа. Активно действуют силы 162-й дивизии.

В то же время силы 143-й дивизии "Газа" продолжают действовать в Хан-Юнисе и Рафиахе, на юге сектора Газы ,и за последние 24 часа уничтожили ряд террористов и десятки объектов военной инфраструктуры, сообщает ЦАХАЛ.

18 сентября Кнессет должен утвердить увеличение дефицита госбюджета на 31 миллиард шекелей для покрытия расходов на войну с Ираном и на войну в Газе до конца сентября.

Как сообщает "Калькалист", командование ЦАХАЛа уже потребовало еще 20 миллиардов шекелей дополнительно на покрытие расходов на операцию "Колесницы Гидеона – 2", которая грозит затянуться до 2026 года.

Из этой суммы 8 миллиардов требуются уже в 2025 году.

Согласно "Калькалисту", бюджетный отдел минфина готов изыскать в 2025 году дополнительно не более 4 миллиардов шекелей.