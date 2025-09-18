Водитель, причастный к гибели бабушки финалиста "Большого брата", отправлен под домашний арест
время публикации: 18 сентября 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 10:07
Суд постановил отпустить под домашний арест 20-летнего Илая Тапиро из Пардес-Ханы, вечером 14 сентября насмерть сбившего в Ор-Акиве 77-летнюю Сару Черкасов – бабушку Эреза Искакова, финалиста телешоу "Большой брат".
Ранее суд дважды продлевал срок содержания под стражей Илая Тапиро, который подозревается в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, что привело к аварии со смертельным исходом.