ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по целям на юге Ливана
время публикации: 18 сентября 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 17:50
Израильские ВВС атаковали восстанавливаемые объекты террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.
Были атакованы цели в деревнях Мис аль-Джабаль, Кфар-Тибнит, Деббин.
Ранее Армия обороны Израиля предупредила о скором нанесении ударов по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" по всему южному Ливану. В заявлении ЦАХАЛа было сказано, что это будет сделано в ответ на попытки возобновить террористическую деятельность на юге Ливана. ЦАХАЛ рекомендовал тем, кто находится в зданиях, используемых "Хизбаллой", немедленно их покинуть и отойти от них на расстояние не менее 500 метров.