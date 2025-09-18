x
18 сентября 2025
ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по целям на юге Ливана

время публикации: 18 сентября 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 17:50
ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по целям на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Израильские ВВС атаковали восстанавливаемые объекты террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана.

Были атакованы цели в деревнях Мис аль-Джабаль, Кфар-Тибнит, Деббин.

Ранее Армия обороны Израиля предупредила о скором нанесении ударов по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" по всему южному Ливану. В заявлении ЦАХАЛа было сказано, что это будет сделано в ответ на попытки возобновить террористическую деятельность на юге Ливана. ЦАХАЛ рекомендовал тем, кто находится в зданиях, используемых "Хизбаллой", немедленно их покинуть и отойти от них на расстояние не менее 500 метров.

