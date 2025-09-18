Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 18 сентября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 25-37, в Беэр-Шеве – 19-31, на побережье Мертвого моря – 25-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-35, на Голанских высотах – 20-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу-вторник ожидается повышение температуры.