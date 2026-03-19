x
19 марта 2026
|
последняя новость: 23:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 марта 2026
|
19 марта 2026
|
последняя новость: 23:11
19 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт
Спорт

Фиорентина" вышла в четвертьфинал. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 19 марта 2026 г., 22:51 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 22:58
Фиорентина" вышла в четвертьфинал. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Andrew Medichin

В четвертьфинал Лиги конференций вышли АЕК (Афины), "Майнц", "Кристал Пэлас" и "Фиорентина".

АЕК (Ларнака, Кипр) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 1:2 (дополнительное время) *основное время 1:1) (первый матч 0:0)

Оба мяча в ворота киприотов забил Исмаила Сарр.

АЕК (Афины, Греция) - Целе (Словения) 0:2 (4:0)

В первом тайме словенцы забили два гола, но развить успех не смогли.

Майнц (Германия) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 2:0 (0:0)

Ракув (Ченстохова, Польша) - Фиорентина (Флоренция, Италия) 1:2 (1:2)

Манор Соломон (Фиорентина) не играл из-за травмы.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
