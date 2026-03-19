Опрос "Мидгам" и iPanel: 66% израильтян удовлетворены ходом войны с Ираном

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты еженедельного опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel на фоне операции "Рычание льва".

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет проходили сегодня, партия "Ликуд" была бы крупнейшей парламентской фракцией, получив 28 мандатов. На втором месте партия Нафтали Беннета с 20 мандатами.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 12, "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом – 12, ШАС во главе с Арье Дери – 9, "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 9, "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 7, "Яадут а-Тора" – 7, "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом – 7, блок ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Партии нынешней оппозиции набирают 69 мандатов (учитывая мандаты арабских партий), партии нынешней коалиции – 51.

На вопрос о том, кто лучше подходит на пост главы правительства Нетаниягу или Яир Лапид, свой голос за действующего главу правительства отдали 46% респондентов, за Лапида – 22%.

В паре "Нетаниягу – Беннет" 44% респондентов "проголосовали" за Нетаниягу и 28% – за Беннета.

В паре "Нетаниягу – Айзенкот" 43% респондентов отдали свои голоса за действующего премьера и 31% – за Айзенкота.

Кроме того, респондентам был задан вопрос: довольны ли они достижениями Израиля в войне с Ираном. Данные опроса показывают, что большая часть израильтян (66%) удовлетворены результатами операции, 27% ответили, что они недовольны.