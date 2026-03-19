ФИФА не будет отстранять Израиль, но оштрафовала ИФА за "расизм"

ФИФА отклонила требования требование Палестинской федерации футбола об отстранении Израиля, сообщает Ynet.

Палестинцы в очередной раз предъявляли претензии, связанные "с деятельностью на оккупированных территориях". Палестинцы добивались отстранения израильских команд и сборных от международных турниров.

В заявлении ФИФА говорится: "Правовой статус Западного берега — сложный и нерешенный вопрос".

Но Израильская футбольная ассоциация была оштрафована на 150 000 швейцарских франков за "нарушения, связанные с дискриминацией и расизмом в израильском футболе".