19 марта 2026
|
последняя новость: 23:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ФИФА не будет отстранять Израиль, но оштрафовала ИФА за "расизм"

Футбол
Спорт/важное
ФИФА
время публикации: 19 марта 2026 г., 22:22 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 22:22
AP Photo/Michael Probst, File

ФИФА отклонила требования требование Палестинской федерации футбола об отстранении Израиля, сообщает Ynet.

Палестинцы в очередной раз предъявляли претензии, связанные "с деятельностью на оккупированных территориях". Палестинцы добивались отстранения израильских команд и сборных от международных турниров.

В заявлении ФИФА говорится: "Правовой статус Западного берега — сложный и нерешенный вопрос".

Но Израильская футбольная ассоциация была оштрафована на 150 000 швейцарских франков за "нарушения, связанные с дискриминацией и расизмом в израильском футболе".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
