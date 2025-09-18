x
18 сентября 2025
Израиль

Опубликованы имена военнослужащих, убитых террористом на КПП "Алленби"

Погибшие
Теракт
время публикации: 18 сентября 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 21:42
Ицхак Харош (68), Оран Хершко (20)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешены к публикации имена двоих военнослужащих ЦАХАЛа, убитых террористом на пограничном переходе "Алленби" ранее в четверг. Семьи погибших уведомлены о случившемся.

В результате теракта погибли:

Подполковник резерва Ицхак Харош, 68 лет, из Иерусалима, офицер резервного подразделения 309 Гражданской администрации.

Сержант Оран Хершко, 20 лет, из Тель-Монда, координатор по связи с иностранными гражданами в бригаде "Тевель".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 910 военнослужащих ЦАХАЛа.

Напомним, теракт на пограничном переезде "Алленби" на границе с Иорданией произошел в четверг днем, примерно в той же зоне, где год назад террорист застрелил троих человек – там, где идет перегрузка с иорданских грузовиков на палестинские.

Террорист вышел из грузовика, доставившего гуманитарную помощь для жителей Газы, и открыл огонь из пистолета, а затем атаковал с ножом в руках. По данным служб безопасности, террорист был гражданином Иордании, которого иорданская армия после демобилизации наняла для перегона грузовика с гуманитарной помощью из Иордании в сектор Газы. Он открыл огонь по прибытии на контрольно-пропускной пункт, до того как грузовик прошел требуемую проверку.

В связи с терактом поставки гуманитарной помощи через КПП "Алленби" приостановлены до завершения расследования.

