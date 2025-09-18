Доклад пресс-секретаря ЦАХАЛа: погибшие, теракт и эвакуация населения из Газы

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил в четверг вечером с отчетом о за минувшие сутки. Он начал свое выступление с сообщения о том, что ранее сегодня во время оперативных действий в районе Рафиаха на юге сектора Газы, который проводили бойцы батальона "Декель" 261-й дивизии погибли командир и трое курсантов офицерской школы:

Майор Омри-Хай Бен-Моше,

Лейтенант Рон Ариэли,

Лейтенант Эйтан Авнер Бен-Ицхак,

Лейтенант Эран Шелем.

Дефрин выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Он сообщил, что в ходе этого инцидента еще один боец получил тяжелые ранения, и двое получили ранения средней степени тяжести. Военнослужащие пострадали в результате взрыва заложенного против них взрывного устройства во время оперативной деятельности в районе Дженейне в Рафиахе, где израильские силы занимаются уничтожением террористической инфраструктуры. Он признал, что в этом районе все еще осталась подземная террористическая инфраструктура, которая еще не была уничтожена.

Эфи Дефрин упомянул также теракт на пограничном переезде "Алленби" на территории Центрального военного округа. "Террорист прибыл с иорданской части границы в грузовике с гуманитарной помощью, он открыл огонь до того, как грузовик прошел проверку, – отметил пресс-секретарь Армии обороны Израиля. – В результате обстрела погибли два человека".

Эфи Дефрин сообщил, что за последние сутки израильские силы продолжили углублять операцию в городе Газа. Цель операции – возвращение похищенных и уничтожение власти ХАМАСа. Израильские силы под командованием Южного военного округа продолжают продвигаться к центру города Газа. Бойцы 98-й дивизии продвигаются в западной части города, бойцы 162-й дивизии усиливают их наступление, а 36-я дивизия присоединится к маневрам в ближайшие дни.

Бойцы 99-й дивизии продолжают действовать на севере сектора Газы, а бойцы 143-й дивизии "Газа" действуют на юге сектора.

"С начала второго этапа операции "Колесницы Гидеона" ЦАХАЛ атаковал более 1200 целей, – подчеркнул Дефрин. – Параллельно с боевыми действиями и несмотря на попытки ХАМАСа насильно задержать население в Газе, ЦАХАЛ продолжает обеспечивать гуманитарные условия и эвакуацию населения из города Газа. Эвакуация проводится по двум ключевым маршрутам: вдоль берега и по второму маршруту вдоль дороги Салах ад-Дин. К настоящему моменту, по нашим оценкам, покинули город более 450 тысяч человек".