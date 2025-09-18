Нетаниягу сообщил, что в результате теракта на КПП "Алленби" погибли военнослужащие

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что двое погибших в результате теракта на пограничном переезде "Алленби" – военнослужащие.

"Это тяжелая цена, – признал премьер. – Я хорошо знаю, что значит быть членом пережившей утрату семьи: как будто тебе отрезали часть тела. Они погибли, чтобы эта страна жила – и мы живем и побеждаем благодаря им".

ЦАХАЛ к настоящему моменту не публиковал сообщений о том, что погибшие были военнослужащими, их имена также не были разрешены к публикации.