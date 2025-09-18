x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 21:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 21:50
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу сообщил, что в результате теракта на КПП "Алленби" погибли военнослужащие

Погибшие
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 18 сентября 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 21:10
Нетаниягу сообщил, что в результате теракта на КПП "Алленби" погибли военнослужащие
Marc Israel Sellem/POOL

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что двое погибших в результате теракта на пограничном переезде "Алленби" – военнослужащие.

"Это тяжелая цена, – признал премьер. – Я хорошо знаю, что значит быть членом пережившей утрату семьи: как будто тебе отрезали часть тела. Они погибли, чтобы эта страна жила – и мы живем и побеждаем благодаря им".

ЦАХАЛ к настоящему моменту не публиковал сообщений о том, что погибшие были военнослужащими, их имена также не были разрешены к публикации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Доклад пресс-секретаря ЦАХАЛа: погибшие, теракт и эвакуация населения из Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Поставки гуманитарной помощи через КПП "Алленби" прекращены из-за теракта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

ХАМАС приветствовал теракт на ПП "Алленби"