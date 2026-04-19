Жителя Хайфы похитили и увезли в Негев, задержаны 11 подозреваемых

время публикации: 19 апреля 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 08:39
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о раскрытии похищения жителя Хайфы, которого, по данным следствия, вывезли в тайную квартиру в Негеве и потребовали за него выкуп, угрожая в противном случае убить его.

Как сказано в сообщении пресс-службы полиции, похищение было связано с конфликтом и денежными долгами между сторонами.

Минувшей ночью похищенный был освобожден своими похитителями. Вскоре после этого бойцы пограничной полиции Южного округа совместно с другими полицейскими обнаружили тайную квартиру и провели там рейд. В ходе операции были задержаны 11 подозреваемых, которые, по версии следствия, охраняли похищенного.

По ходатайству полиции суд продлил арест семерых подозреваемых до 23 апреля. Еще четверо задержанных, являющихся несовершеннолетними, были освобождены на ограничительных условиях.

