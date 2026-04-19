На юге Ливана погиб старший сержант Лидор Порат

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге Ливана погиб старший сержант резерва Лидор Порат, 31 год, из Ашдода, боец 7106-го батальона 769-й бригады.

В том же инциденте один военнослужащий был тяжело ранен, четверо получили ранения средней тяжести, четверо – легкие ранения.

Раненые были эвакуированы в больницы. Их семьи уведомлены.

Накануне вечером сообщалось, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб старший прапорщик резерва Барак Кальфон, 48 лет, из Ади, боец 7056-го батальона "Хирам" 226-й бригады. В результате того же инцидента двое других военнослужащих получили ранения средней тяжести, ещё один – лёгкое ранение.

Речь идет о потерях ЦАХАЛа уже после объявления прекращения огня в Ливане.

C 28 февраля 2026 года в ходе боевых действий в Ливане погибли 15 израильских военнослужащих.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 940 военнослужащих ЦАХАЛа.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Сержант Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, репатриант из США, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб 28.3.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Сержант Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 29.3.2026 в бою на юге Ливана.

3. Прапорщик запаса Эяль Уриэль БЬЯНКО, 30 лет, из Кацрина, водитель пожарной машины, служил в 188-й бронетанковой бригаде "Барак", погиб 13.4.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

4. Сержант Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

5. Старший сержант Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, разведподразделение бригады "Голани", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

6. Старший сержант Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

7. Старший прапорщик запаса Барак КАЛЬФОН, 48 лет, из Ади, боец 7056-го батальона "Хирам" 226-й бригады, погиб в ходе боевых действий на юге Ливана: был тяжело ранен 17.4.2026, уже после вступления в силу прекращения огня. Скончался 18.4.2026.

8. Старший сержант Бен КОЭН, 21 год, из Лехавима, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

9. Старший сержант Тувель Йосеф ЛИФШИЦ, 20 лет, из Бейт-Шеана, боец 13-го батальона бригады "Голани", погиб 7.4.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

10. Старший сержант Гай ЛУДАР, 21 год, из поселка Ювалим, боец спецподразделения "Маглан", погиб 4.4.2026 в бою на юге Ливана от "дружественного огня".

11. Капитан Ноам МАДМОНИ, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

12. Старший сержант резерва Лидор ПОРАТ, 31 год, из Ашдода, боец 7106-го батальона 769-й бригады. Погиб на юге Ливана 18.04.2026.

13. Старший сержант Гилад ХАРЭЛЬ (АРЭЛЬ), 21 год, из Модиина-Маккабим-Реут, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

14. Старший сержант запаса Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

15. Старший сержант Максим ЭНТИС, 21 год, из Бат-Яма, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

