Израильтянин скончался во время перелeта из Молдовы в Израиль

В субботу, 18 апреля, на борту самолета авиакомпании HiSky, совершавшего рейс из Кишинева в Тель-Авив, потерял сознание 70-летний пассажир. Экипаж запросил экстренную посадку в Турции, где его передали ожидавшей на земле бригаде медиков. В больнице врачи констатировали смерть мужчины.

Новостная служба N12 сообщила, что министерство иностранных дел сопровождает семью умершего и работает вместе с властями Турции для возвращения тела для захоронения в Израиль.