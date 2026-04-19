Полиция расследует убийство в Ор-Акиве
время публикации: 19 апреля 2026 г., 21:18 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 21:18
На улице Элизы Йенсен в Ор-Акиве был смертельно ранен мужчина примерно 40 лет. Когда приехала бригада "скорой помощи", мужчина не дышал, у него не было пульса. Раненый был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.
На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется расследование.
По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.