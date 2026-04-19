ЦАХАЛ опубликовал данные о линии передовой обороны на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о публикации данных о районе линии передовой обороны, в пределах которой израильские силы действуют на юге Ливана с целью не допустить прямой угрозы населенным пунктам севера Израиля.

В сообщении армии сказано, что в настоящее время к югу от этой линии одновременно действуют пять дивизий и силы ВМС Израиля. Их задача заключается в уничтожении террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в этом районе и предотвращении прямой угрозы израильским населенным пунктам у северной границы.

В армии подчеркивают, что операция ведется именно в рамках усилий по обеспечению безопасности жителей севера страны. Другие подробности о масштабах действий и точных районах дислокации в опубликованном сообщении не приводятся.