ЦАХАЛ: за сутки до перемирия в Ливане были ликвидированы более 150 террористов "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала данные об ударах, нанесенных по целям в Ливане в течение суток, предшествовавших вступлению в силу режима прекращения огня (17 апреля 2026 года).

По данным армии, за это время были атакованы сотни боевиков и объектов террористической инфраструктуры, использовавшихся "Хизбаллой" для подготовки атак против Израиля и израильских военных.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, за сутки перед прекращением огня были ликвидированы более 150 боевиков "Хизбаллы", а также атакованы около 300 военных объектов, включая пусковые установки, штабы и склады оружия в различных районах Ливана. В армии также заявляют, что с начала операции "Рычание льва" (28 февраля 2026 года) в Ливане были ликвидированы более 1800 боевиков "Хизбаллы".

Среди ликвидированных назван командир района Бинт-Джбейль в "Хизбалле" Али Рида Аббас. По версии ЦАХАЛа, он считался одним из ключевых командиров на этом участке фронта, руководил боевыми действиями против израильских сил, продвигал террористические планы против Израиля на протяжении многих лет и занимался восстановлением инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Бинт-Джбейля. В армии подчеркивают, что Аббас стал четвертым командиром этого района, ликвидированным с начала операции "Стрелы севера" (2024 год).