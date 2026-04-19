ЦАХАЛ опубликовал видео с нательных камер боевиков "Хизбаллы"

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи с нательных камер боевиков "Хизбаллы", обнаруженных в ходе операций на юге Ливана. По данным армии, эти видео использовались организацией для пропаганды.

Армейская пресс-служба также опубликовала данные об операциях 162-й дивизии на юге Ливана. С начала действий боевые группы бригад "Нахаль", 401-й бронетанковой и 215-й артиллерийской бригад уничтожили более 250 боевиков "Хизбаллы", разрушили свыше 405 объектов террористической инфраструктуры и обнаружили более 1000 единиц вооружения и боеприпасов.

Операции проводятся к югу от линии передовой обороны с целью устранения прямой угрозы населенным пунктам на севере Израиля.

Кроме того, силы инженерного спецподразделения "Яхалом" обнаружили подземные тоннели в районе действий дивизии.

ЦАХАЛ заявил, что продолжит действовать "решительно для устранения угроз и обеспечения безопасности граждан Израиля".