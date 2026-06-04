Палата представителей поддержала резолюцию, требующую от Трампа отвести войска от Ирана

Палата представителей США поддержала резолюцию, обязывающую президента получить одобрение Конгресса на продолжение военных действий или отвести американские войска от Ирана.

Резолюция была принята 215 голосами против 208. За нее проголосовали четверо республиканцев – Томас Мэсси от штата Кентукки, Брайан Фицпатрик от штата Пенсильвания, Уоррен Дэвидсон от штата Огайо и Том Барретт от штата Мичиган.

Американские обозреватели отмечают, что это голосование имеет символический характер, поскольку очевидно, что Дональд Трамп воспользуется правом президентского вето, для преодоления которого нет достаточного количества голосов.