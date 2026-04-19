Нетаниягу вновь попросил отменить допрос в суде
время публикации: 19 апреля 2026 г., 14:18 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 14:27
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил окружной суд отменить допрос в суд, назначенный на 20 апреля.
Адвокаты премьер-министра мотивировали эту просьбу "обстоятельствами, имеющими отношение к оборонным и политическим вопросам".
Прокуратура возражает против этой просьбы защиты. "Речь не идет о задачах в области безопасности, не поддающихся откладыванию", - заявили представители обвинения.
Просьба передана на рассмотрение судебной коллегии.