Нетаниягу вновь попросил отменить допрос в суде

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил окружной суд отменить допрос в суд, назначенный на 20 апреля.

Адвокаты премьер-министра мотивировали эту просьбу "обстоятельствами, имеющими отношение к оборонным и политическим вопросам".

Прокуратура возражает против этой просьбы защиты. "Речь не идет о задачах в области безопасности, не поддающихся откладыванию", - заявили представители обвинения.

Просьба передана на рассмотрение судебной коллегии.