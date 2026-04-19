19 апреля 2026
Массовая драка футбольных фанатов в Иерусалиме: задержаны 10 человек, ранен полицейский

время публикации: 19 апреля 2026 г., 23:50 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 23:50
Пресс-служба полиции Израиля

После футбольного матча между иерусалимским "Бейтаром" и хайфской "Маккаби" на стадионе "Тедди" в Иерусалиме произошли столкновения между болельщиками обеих команд.

Полиция задержала десять человек по подозрению в участии в драках и нарушении общественного порядка.

Для разгона участников столкновений были привлечены бойцы МАГАВ, спецподразделения полиции и конная полиция.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в ходе беспорядков был ранен полицейский.

В полиции отмечают, что большинство болельщиков разошлись мирно после матча, однако "горстка фанатов обеих команд прибегла к насилию".

