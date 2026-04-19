19 апреля 2026
последняя новость: 23:50
Израиль

В "ЛАХАВ 433" завершился допрос министра Мики Зоара

Расследование
время публикации: 19 апреля 2026 г., 23:41 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 23:41
министр культуры и спорта Мики Зоар
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что следователи отдела по борьбе с мошенничеством в спецподразделении "ЛАХАВ 433" завершили допрос министра культуры и спорта Мики Зоара.

Он был вызван в полицию по "делу "Гистадрута" в связи с подозрениями во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия.

После допроса Мики Зоар был отпущен домой.

В заявлении, распространенном ранее Мики Зоаром, он утверждал, что не имеет отношения к "делу "Гистадрута". "Дружеские связи с различными людьми не могут сделать меня подозреваемым", – написал он.

