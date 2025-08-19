x
19 августа 2025
19 августа 2025
Израиль

Газа
Военно-политический кабинет
время публикации: 19 августа 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 21:37
Израиль вновь огласил принципы устройства Газы после войны
Yonatan Sindel/Flash90

Вечером в вторник, 19 августа, канцелярия премьер-министра вновь опубликовал принципы послевоенного устройства сектора Газы.

"Речь идет о разоружении ХАМАСа, возвращении заложников – живых и погибших, демилитаризация Газы, военный контроль Израиля в секторе и создание механизма гражданского управления сектором, который не будет связан ни с ХАМАСом, ни с Палестинской автономией", - говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

Ранее высокопоставленный политический источник в Иерусалиме заявил, что позиция Израиля по сделке не изменилась. "Мы требуем возвращения всех 50 заложников, в соответствии с решением военно-политического кабинета", - сказал источник.

Израиль
