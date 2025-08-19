План по взятию под контроль города Газа представлен на утверждение министру обороны

Министр обороны Исраэль Кац проводит совещание с представителями силовых ведомств, на котором должен быть одобрен план операции по взятию под контроль города Газа.

В совещании принимают участие начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир, заместитель начальника Генштаба Тамир Ядай, представители Оперативного управления Генштаба, глава Управления военной разведки (АМАН), координатор действий правительства на палестинских территориях, представители ШАБАКа и другие представители системы безопасности.

Предполагается, что представленный военными план будет одобрен министром и в четверг, 21 августа, он будет представлен на обсуждение и утверждение кабинету министров.

По информации издания "Maарив", призыв резервистов, по всей видимости, начнется после одобрения плана министром обороны. По оценкам оборонного ведомства, для операции в Газе будут призваны около 130 тысяч резервистов и будет продлен срок службы с 70 до 100 дней тех, которые уже находятся в армии по повестке. "Maарив" пишет: по оценке ЦАХАЛа, в ходе операции по захвату города Газа могут погибнуть около ста военнослужащих.

Сайт "Гаарец" написал, что в понедельник, 18 августа, армия уведомила солдат и офицеров резервной бронетанковой бригады о том, что они будут вызваны на резервную службу в ближайшее воскресенье, 24 августа. После того, как резервисты выразили недовольство тем, что их не предупредили заранее, их призыв был отложен.