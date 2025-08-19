x
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
Израиль

Акция протеста на 4 шоссе: все полосы открыты для движения, есть задержанные

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 19 августа 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 20:58
Акция протеста на 4 шоссе: все полосы открыты для движения, есть задержанные
Yonatan Sindel/Flash90

В течение нескольких часов многочисленные сотрудники полиции действовали в районе демонстрации протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей, которая проходила на шоссе номер 4 в районе моста Гиват-Шмуэль возле границы Бней-Брака.

Участники акции протеста перегораживали шоссе, усаживались и укладывались на проезжую часть, они оскорбляли сотрудников полиции и забрасывали их камнями и различными предметами.

После блокирования шоссе полиция объявила акцию незаконной и предупредила о том, что если демонстранты не разойдутся, полиция будет применять спецсредства для разгона демонстраций. Участники акции продолжили блокировать шоссе, и тогда их удалили с проезжей части силой.

Демонстрант, бросивший в полицейских стеклянную бутылку и разбивший лобовое стекло полицейского автомобиля, был задержан.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
