Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 19 августа, температура немного повысится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 21-35, на побережье Мертвого моря – 25-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 20-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-субботу – без существенных изменений.