В центре Израиля автомобиль врезался в дерево, тяжело травмирована молодая женщина
время публикации: 19 декабря 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 11:06
Утром 19 декабря на 383-й дороге недалеко от Тироша, к западу от Бейт-Шемеша, автомобиль врезался в дерево. В результате аварии была тяжело травмирована 22-летняя женщина.
Пострадавшая направлена в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом состоянии с травмами головы и живота, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ссылки по теме