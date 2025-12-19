x
Израиль

В центре Израиля автомобиль врезался в дерево, тяжело травмирована молодая женщина

Мада
ДТП
время публикации: 19 декабря 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 11:06
В центре Израиля автомобиль врезался в дерево, тяжело травмирована молодая женщина
Пресс-служба МАДА

Утром 19 декабря на 383-й дороге недалеко от Тироша, к западу от Бейт-Шемеша, автомобиль врезался в дерево. В результате аварии была тяжело травмирована 22-летняя женщина.

Пострадавшая направлена в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом состоянии с травмами головы и живота, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Обстоятельства происшествия уточняются.

