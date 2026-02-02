Пресс-секретарь ЦАХАЛа ответил на публикации 14-го телеканала против службы женщин в боевых частях
Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин впервые публично сообщил, что его дочь проходила службу в военно-морских силах. Он пояснил: "Армия обороны Израиля – это народная армия. Ее сила в тех, кто в ней служит. Благодаря мужчинам и женщинам. Любой, кто сомневается в этом, игнорирует реальность".
Эта запись в официальном блоге пресс-секретаря ЦАХАЛа появилась после серии публикаций на 14-м телеканале против совместной службы мужчин и женщин и против службы женщин в боевых частях.
"Моя дочь, Эла, была бойцом в военно-морских силах. Еще до призыва у нее не было сомнений, она хотела значимую боевую службу, и я сопровождал этот выбор с большой гордостью. С гордостью за путь, за усилия, за желание внести вклад в государство и за оперативную деятельность на протяжении всей службы", – написал Эфи.
Он также приводит в пример подполковника Ор Бен-Иегуду, которая в 2015 году была отмечена знаком отличия командующим Южным командованием за проявленное мужество, а 7 октября 2023 году она, подавая пример своим подчиненным, сражалась с террористами в населенных пунктах на границе с Газой.
"На протяжении многих лет, и особенно с 7 октября, женщины-бойцы несут бремя боевых действий плечом к плечу с мужчинами. Они действуют на линии соприкосновения, на территории противника, возглавляют наступательные операции, сражаются в Газе, Сирии, Иудее и Самарии и в Ливане, а также действуют далеко за пределами страны – рискуя жизнью и спасая жизни", – написал Дефрин. Он подчеркнул, что вклад женщин в боевые действия – это не лозунг и не только ценностное заявление, а "доказанный оперативный факт".
הבת שלי, אלה, שירתה כלוחמת בחיל הים. עוד לפני גיוסה לא הייתה לה התלבטות, היא ביקשה שירות קרבי ומשמעותי, ואני ליוויתי את הבחירה הזו בגאווה גדולה. גאווה על הדרך, על המאמץ, על הרצון לתרום למדינה ועל העשייה המבצעית לאורך השירות כולו.
בשנת 2015 קיבלה סא״ל אור בן יהודה (אז סרן) צל״ש