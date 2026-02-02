Пресс-секретарь ЦАХАЛа ответил на публикации 14-го телеканала против службы женщин в боевых частях

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин впервые публично сообщил, что его дочь проходила службу в военно-морских силах. Он пояснил: "Армия обороны Израиля – это народная армия. Ее сила в тех, кто в ней служит. Благодаря мужчинам и женщинам. Любой, кто сомневается в этом, игнорирует реальность".

Эта запись в официальном блоге пресс-секретаря ЦАХАЛа появилась после серии публикаций на 14-м телеканале против совместной службы мужчин и женщин и против службы женщин в боевых частях.

"Моя дочь, Эла, была бойцом в военно-морских силах. Еще до призыва у нее не было сомнений, она хотела значимую боевую службу, и я сопровождал этот выбор с большой гордостью. С гордостью за путь, за усилия, за желание внести вклад в государство и за оперативную деятельность на протяжении всей службы", – написал Эфи.

Он также приводит в пример подполковника Ор Бен-Иегуду, которая в 2015 году была отмечена знаком отличия командующим Южным командованием за проявленное мужество, а 7 октября 2023 году она, подавая пример своим подчиненным, сражалась с террористами в населенных пунктах на границе с Газой.

"На протяжении многих лет, и особенно с 7 октября, женщины-бойцы несут бремя боевых действий плечом к плечу с мужчинами. Они действуют на линии соприкосновения, на территории противника, возглавляют наступательные операции, сражаются в Газе, Сирии, Иудее и Самарии и в Ливане, а также действуют далеко за пределами страны – рискуя жизнью и спасая жизни", – написал Дефрин. Он подчеркнул, что вклад женщин в боевые действия – это не лозунг и не только ценностное заявление, а "доказанный оперативный факт".