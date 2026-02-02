Трамп сообщил, что Индия прекратит закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с Нарендрой Моди о прекращении закупок Индией российской нефти. Об этом американский лидер написал в своем блоге в социальной сети Truth Social. По его словам, Индия согласилась покупать значительно больше энергоносителей у США и, возможно, у Венесуэлы.

"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы. Это поможет ЗАВЕРШИТЬ ВОЙНУ на Украине, которая происходит прямо сейчас, и тысячи людей умирают каждую неделю", – написал Трамп. В рамках переговоров стороны также достигли торгового соглашения: США снизят взаимные тарифы для Индии с 25% до 18%, а Нью-Дели обязалась снизить свои тарифные и нетарифные барьеры для американских товаров до нуля.

Согласно заявлению Трампа, премьер-министр Индии также взял на себя обязательство закупать американскую продукцию на сумму более 500 миллиардов долларов, включая энергоносители, технологии, сельскохозяйственную продукцию и уголь. Президент США назвал Моди "одним из своих величайших друзей" и "влиятельным и уважаемым лидером своей страны".