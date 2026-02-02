x
Израиль

Полиция ведет поиски водителя, скрывшегося от проверки в районе Неби-Муса

Полиция
время публикации: 02 февраля 2026 г., 20:00 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 20:00
Полиция ведет поиски водителя, скрывшегося от проверки в районе Неби-Муса
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о попытке задержания подозрительного автомобиля в районе Неби-Муса, между Иерусалимом и Иерихоном.

Когда полицейские подали знак водителю остановиться для проверки, водитель нажал на газ. Полицейский, чувствуя угрозу для своей жизни, сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько выстрелов по колесам машины. Водителю удалось скрыться.

В ответ на обращение репортеров из полиции сообщили, что это не было попыткой теракта. В результате инцидента нет пострадавших. Ведется розыск водителя и выясняются обстоятельства.

Израиль
