Полиция ведет поиски водителя, скрывшегося от проверки в районе Неби-Муса

Полиция сообщила о попытке задержания подозрительного автомобиля в районе Неби-Муса, между Иерусалимом и Иерихоном.

Когда полицейские подали знак водителю остановиться для проверки, водитель нажал на газ. Полицейский, чувствуя угрозу для своей жизни, сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько выстрелов по колесам машины. Водителю удалось скрыться.

В ответ на обращение репортеров из полиции сообщили, что это не было попыткой теракта. В результате инцидента нет пострадавших. Ведется розыск водителя и выясняются обстоятельства.