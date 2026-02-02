Биньямин Нетаниягу провел встречу с лидером парламентской оппозиции

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид приглашен в канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу на встречу, посвященную вопросам безопасности.

Эта встреча должна была состояться 27 января, но за несколько часов до начала была отменена канцелярией Нетаниягу из-за "напряженного расписания" главы правительства.

До этого канцелярия Лапида заявляла, что более двух месяцев не может добиться от канцелярии Нетаниягу проведения обязательной встречи по вопросам безопасности главы правительства с лидером оппозиции.

Согласно 13 параграфу Основного закона о Кнессете, премьер-министр должен встречаться с главой оппозиции не реже чем раз в месяц для обмена информацией по государственным и оборонным вопросам. В последний раз такая встреча состоялась 11 декабря 2025 года.