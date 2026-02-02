x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Биньямин Нетаниягу провел встречу с лидером парламентской оппозиции

Биньямин Нетаниягу
Кнессет
Яир Лапид
время публикации: 02 февраля 2026 г., 18:34 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 18:34
Биньямин Нетаниягу провел встречу с лидером парламентской оппозиции
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид приглашен в канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу на встречу, посвященную вопросам безопасности.

Эта встреча должна была состояться 27 января, но за несколько часов до начала была отменена канцелярией Нетаниягу из-за "напряженного расписания" главы правительства.

До этого канцелярия Лапида заявляла, что более двух месяцев не может добиться от канцелярии Нетаниягу проведения обязательной встречи по вопросам безопасности главы правительства с лидером оппозиции.

Согласно 13 параграфу Основного закона о Кнессете, премьер-министр должен встречаться с главой оппозиции не реже чем раз в месяц для обмена информацией по государственным и оборонным вопросам. В последний раз такая встреча состоялась 11 декабря 2025 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

Нетаниягу пригласил Лапида на встречу по обмену информацией
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2026

Отменена ранее назначенная встреча премьер-министра с лидером оппозиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 января 2026

"Кешет": Нетаниягу игнорирует просьбы Лапида о встрече, предусмотренной законом