x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Продлен срок задержания родственника главы ШАБАКа по "делу о контрабанде в Газу"

Полиция
Суд
время публикации: 02 февраля 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 18:55
Продлен срок задержания родственника главы ШАБАКа по "делу о контрабанде в Газу"
Avshalom Sassoni/Flash90

Суд продлил срок задержания родственника главы ШАБАКа Давида Зини, который был задержан в рамках расследования дела о контрабанде в сектор Газы.

Срок его задержания продлен на сутки.

Согласно подозрениям, фигуранты дела передавали товары из Израиля в Газу, извлекая из этого финансовую выгоду. Один из подозреваемых приходится родственником Давиду Зини, однако сам глава ШАБАКа не имеет отношения к этому делу и в его отношении нет никаких подозрений. В связи с родством между главой ШАБАКа и одним из подозреваемых, расследование ведет полиция Израиля, а не ШАБАК.

Адвокат Асаф Кляйн, представляющий интересы родственника Давида Зини, заявляет, что его подзащитный отрицает все подозрения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2026

Адвокат родственника Давида Зини: "Мой клиент отвергает все подозрения"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2026

"Громкое дело о контрабанде": один из подозреваемых – родственник главы ШАБАКа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2026

Полиция завершила расследование контрабанды товаров в Газу