Продлен срок задержания родственника главы ШАБАКа по "делу о контрабанде в Газу"

Суд продлил срок задержания родственника главы ШАБАКа Давида Зини, который был задержан в рамках расследования дела о контрабанде в сектор Газы.

Срок его задержания продлен на сутки.

Согласно подозрениям, фигуранты дела передавали товары из Израиля в Газу, извлекая из этого финансовую выгоду. Один из подозреваемых приходится родственником Давиду Зини, однако сам глава ШАБАКа не имеет отношения к этому делу и в его отношении нет никаких подозрений. В связи с родством между главой ШАБАКа и одним из подозреваемых, расследование ведет полиция Израиля, а не ШАБАК.

Адвокат Асаф Кляйн, представляющий интересы родственника Давида Зини, заявляет, что его подзащитный отрицает все подозрения.