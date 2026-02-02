Продлен срок задержания родственника главы ШАБАКа по "делу о контрабанде в Газу"
время публикации: 02 февраля 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 18:55
Суд продлил срок задержания родственника главы ШАБАКа Давида Зини, который был задержан в рамках расследования дела о контрабанде в сектор Газы.
Срок его задержания продлен на сутки.
Согласно подозрениям, фигуранты дела передавали товары из Израиля в Газу, извлекая из этого финансовую выгоду. Один из подозреваемых приходится родственником Давиду Зини, однако сам глава ШАБАКа не имеет отношения к этому делу и в его отношении нет никаких подозрений. В связи с родством между главой ШАБАКа и одним из подозреваемых, расследование ведет полиция Израиля, а не ШАБАК.
Адвокат Асаф Кляйн, представляющий интересы родственника Давида Зини, заявляет, что его подзащитный отрицает все подозрения.
Ссылки по теме