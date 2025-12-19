"Аватар: Пламя и пепел": головокружительный аттракцион, которому не помешал бы сценарий

На экраны вышла третья часть франшизы Джеймса Кэмерона "Аватар", которая демонстрирует эволюцию возможностей 3D-технологий и абсолютную беспомощность сценария.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году. Вообще-то Кэмерон начал разрабатывать идею еще в 1997-м, но, по его собственному признанию, реализовать задуманное ему мешало отсутствие подходящих технологий. Технологии, как по заказу Кэмерона, подтянулись и развились. И, конечно, разница между тем 3D, в котором мы смотрели первого "Аватара", и сегодняшними эффектами грандиозная. Проблема лишь в одном – если новый опыт 3D и антиколониальный вайб и экоактивизм были еще в новинку в 2009 году, то в 2025-м противостояние между прекрасными туземцами и гнусными колонизаторами на устрашающих машинах войны выглядит хоть и политически актуальным, но художественно вторичным. Тем более, что идея эта вместе со сценарными твистами кочует из серии в серию франшизы настолько неизобретательно, что только технологии и спасают. И еще новая героиня, которая привносит в новую трехчасовую сагу огня, извините за каламбур.

Итак, "Аватар: Пламя и пепел". Джейк Салли и Нейтири продолжают жить с племенем Меткайина, куда семья сбежала во второй части франшизы с подзаголовком "Путь воды". Занятия их не отличаются разнообразием: Нейтири продолжает оплакивать гибель своего племени, утрату дома-дерева и ненавидеть людей, Джейк оплакивает гибель одного сына и винит в ней другого, а заодно готовится к войне с людьми из корпорации RDA, мечтающей колонизировать планету Пандора, поскольку землю к XXII веку человечество сделало непригодной для жизни. Люди тоже мало изменились за пятнадцать лет, которые прошли с момента первой высадки на Пандоре, – жадные до денег и ресурсов, они продолжают безжалостно убивать и уничтожать все, что оказывается на их пути. В миссии участвует вечный антагонист Джейка – полковник Майлз Куортич в виде аватара, поскольку людская его оболочка сломалась еще в предыдущей части. В этом противостоянии (или подготовке к очередному его витку) проходят годы и часы экранного времени – хронометраж "Аватара-3" больше трех часов.

Первые две части франшизы были построены вокруг этого противостояния и параллельно погружения в удивительный мир Пандоры – в первой Джейк познавал тайны племени на'ви, которое живет в полном единении с природой и буквально в дереве, во второй он вместе с Нейтири и детьми вынужден познавать новую стихию – водный мир, в котором существует приютившее их племя Меткайина. В третьей части Кэмерон решил, что пора перестать развлекать зрителей чудесами Пандоры, и пришло время познакомить их ближе с внутренним миром героев, а заодно и еще одним племенем – огня. Сложные психологические дилеммы, встающие перед героями, разрешаются довольно прямолинейно. Например, Джейку придется дважды переосмыслить свою функцию отца (тут сценаристы особо не напрягались и просто экранизировали в какой-то – ужасно скучный – момент библейскую историю о жертвоприношении Исаака). Нейтири предстоит сложный процесс принятия того, что она уже 15 лет замужем за представителем ненавистного человеческого рода, а дети ее полукровки. Джейк здесь неожиданно выступает как истинный проповедник, объясняя жене, что при всей ее ненависти к людям вообще, сентенция "все они такие" в ее положении не выдерживает критики. Полковник Куортич и вовсе заблудится между ненавистью к Джейку и любовью к сыну, которого Джейк принял в свою семью и теперь тот нелепой крошечной по сравнению с громадными туземцами мартышкой скачет с ними по деревьям, потому что предпочел их миру людей. Детям тоже придется нелегко – все три часа им предстоит бегать, летать, плавать, прятаться, выживать, опять бегать и прыгать. Потому что взрослые им организовали такой неприятный мир, что ничего другого не остается. Пожалуй, единственный по-настоящему любопытный твист сюжета – внезапно нагрянувшая к полковнику Куортичу любовь в лице вождя (или вождицы) племени огня Варанг в исполнении внучки Чарли Чаплина Уны Чаплин. Здесь так и напрашивается размышление о генах, потому что на фоне довольно банальных и прямолинейных остальных ролей в фильме актерская харизма Чаплин буквально завораживает. Неслучайно солдафон Куортич подпадает под чары ее героини мгновенно и безнадежно – ее кошачья пластика, в которой неразрывно слиты плавность соблазнительницы и готовность к прыжку убийцы, эффектно противопоставлены усталой растерянности Нейтири. Их противостояние ожидаемо запараллелено с враждой Джейка и Куортича. Но яркая задумка так и не превратится в яркую историю. Несколько отличных эпизодов с Варанг потеряются в череде головокружительных спецэффектов и грандиозной сцены финальной битвы, которая оставляет ощущение позавчерашнего супа – вся ее логика уже столько раз повторялась в различных сценариях, что каждый ее поворот и финал известны заранее.

Конечно, "Аватар" не артхаусное кино, и поклонники не ждут от него кинематографической или содержательной глубины, но на вторичность сценария "Пламени и пепла" уже просто невозможно не обратить внимание. Многократно повторяющаяся на протяжении трех часов сюжетная петля "попали в отчаянное положение/чудом спаслись/ опять влипли", пафосные диалоги о ценности семьи, идентичности, духовной связи со своей землей и принятии иного сегодня кочуют из одного голливудского фильма в другой практически без изменений, становясь пародией на самих себя. Герои, которые, как мухи в янтаре, увязли в собственных амплуа: туповатый, но благородный воин, тоскующая изгнанница, солдафон, секси пироманка и так далее. Злобные колонизаторы, которые не только туземцев обижают, но и животных, конечно, а если вы вдруг не верите, то вот вам крупные планы израненного тела китообразного зверюги во всех возможных ракурсах (тут напрашивается ассоциация с восприятием в западном мире палестино-израильского конфликта, но остановимся на этом). Все это можно было бы по праву назвать набором плохо склеенных банальностей, если бы не визуальное исполнение. И поэтому сейчас будет совершенно неожиданный совет: несмотря на все предыдущие непростительные для признанного мэтра кино огрехи фильма, сходите на "Аватар 3". Но обязательно в IMAX (в Израиле, увы, всего три таких зала, но оно того стоит) и обязательно с детьми. Судя по качеству картинки, все 400 миллионов долларов, вложенные в фильм, ушли на съемки и визуальные эффекты. "Аватар: Пламя и пепел" не кино, а головокружительный аттракцион, в котором зрители вместе с героями три часа взмывают в небо на икранах (такие местные драконы), на безумной скорости ныряют под воду, путешествуют на необыкновенной красоты воздушных кораблях, падают с обрывов, прыгают по деревьям, им в лицо разлетаются осколки от взрывов и утыкаются страшные гарпуны военных кораблей, потусторонние цветы богини земли Айи расцветают буквально на ладони. Честно скажу, для моего десятилетнего сына это было, кажется, самое яркое впечатление за всю его насыщенную впечатлениями и путешествиями жизнь. А насладиться головокружительными технологиями в сочетании с глубоким сюжетом взрослым, надеюсь, доведется уже в следующем году, когда на экраны выйдет фильм "Одиссея" Кристофера Нолана, тоже снятый в формате IMAX.