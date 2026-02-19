После стрельбы в Умм эль-Фахме задержан подозреваемый с винтовкой М-16

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о звуках стрельбы в Умм эль-Фахме. Полицейские прибыли на место в течение нескольких минут и задержали подозреваемого – 20-летнего жителя города, у которого при себе была длинноствольная винтовка М-16.

Подозреваемый был задержан для допроса, по завершении которого помещен под стражу. Суд удовлетворил просьбу полиции о продлении срока ареста подозреваемого до 22 февраля.