Израиль

17 летний подросток без водительских прав сбил на мотоцикле человека и сбежал

Полиция
Транспорт
ДТП
Дети
время публикации: 19 февраля 2026 г., 11:25 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 11:35
17 летний подросток без водительских прав сбил на мотоцикле человека и сбежал
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

9 февраля в Цфате мотоциклист сбил человека, стоявшего возле дороги, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший был эвакуирован в больницу в состоянии средней степени тяжести, он получил тяжелые травмы.

В то время, как пострадавшему оказывали медицинскую помощь, подозреваемый мотоциклист, 17-летний житель Цфата, не имеющий водительских прав, вместе со своим сообщником вывез с места происшествия мотоцикл, участвовавший в аварии.

По предположению полиции, мотоцикл был угнан. В ходе расследования выяснилось, что мотоциклист, который также получил травмы в ходе инцидента, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу "Зив", но покинул ее, не получив лечения.

Полиция установила личность подозреваемого, он был задержан и передан для дальнейшего разбирательства в дорожную полицию. Ему вменяется непредоставление данных после ДТП, воспрепятствование расследованию и управление транспортом без водительских прав. Вскоре будет предъявлено обвинение.

Израиль
