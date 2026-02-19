Вандалы оставили граффити со словом "месть" на стене католической церкви в Эйн-Кареме

На внешнюю стену католической церкви Посещения пресвятой Девы Марии и на автомобиль, припаркованный возле храма, в иерусалимском районе Эйн-Карем вандалами были нанесены граффити.

Среди прочего, была оставлена надпись: "Месть. Давид, царь Израиля, жив и существует".

Полицейские собрали улики на месте происшествия и работают над установлением лиц, причастных к инциденту.