19 февраля 2026
Израиль

Вандалы оставили граффити со словом "месть" на стене католической церкви в Эйн-Кареме

Полиция
время публикации: 19 февраля 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 11:21
Вандалы оставили граффити со словом "месть" на стене католической церкви в Эйн-Кареме
Lior Mizrahi/Flash90

На внешнюю стену католической церкви Посещения пресвятой Девы Марии и на автомобиль, припаркованный возле храма, в иерусалимском районе Эйн-Карем вандалами были нанесены граффити.

Среди прочего, была оставлена надпись: "Месть. Давид, царь Израиля, жив и существует".

Полицейские собрали улики на месте происшествия и работают над установлением лиц, причастных к инциденту.

Израиль
