19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Угнанный в Кармиэле грузовик перехвачен на КПП "Таркумия"

Полиция
Транспорт
время публикации: 19 февраля 2026 г., 11:06 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 11:06
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Кирьят-Гата совместно с компанией "Итуран" обнаружили угнанный в субботу из Кармиэля грузовик незадолго до переправки транспортного средства на территорию Палестинской автономии.

После получения сообщения об угоне полиция выставила блокпосты для розыска грузовика. Угонщик подъехал на угнанном грузовике к КПП "Таркумия", где был остановлен проверяющими на переходе.

Подозреваемый был задержан на месте и доставлен на допрос в полицейский участок Кирьят-Гата, суд продлил срок его предварительного ареста.

