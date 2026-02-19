Угнанный в Кармиэле грузовик перехвачен на КПП "Таркумия"

Сотрудники полиции Кирьят-Гата совместно с компанией "Итуран" обнаружили угнанный в субботу из Кармиэля грузовик незадолго до переправки транспортного средства на территорию Палестинской автономии.

После получения сообщения об угоне полиция выставила блокпосты для розыска грузовика. Угонщик подъехал на угнанном грузовике к КПП "Таркумия", где был остановлен проверяющими на переходе.

Подозреваемый был задержан на месте и доставлен на допрос в полицейский участок Кирьят-Гата, суд продлил срок его предварительного ареста.