x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 14:09
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Раввин-ловелас, выдававший себя за светского холостяка, приговорен к 20 месяцам тюрьмы

Криминал
время публикации: 19 февраля 2026 г., 14:02 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 14:07
Раввин-ловелас, выдававший себя за светского холостяка, приговорен к 20 месяцам тюрьмы
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд Иерусалима приговорил к 20 месяцам тюремного заключения раввина одной из йешив Иерусалима Йосефа Фрейзера, который выдавал себя за светского холостяка и обманывал женщин.

Он был признан виновным на основании собственного признания в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах.

Фрейзер использовал вымышленную личность "Джека Сегала" на сайтах знакомств и давал женщинам ложные обещания, стремясь вступить с ними в интимную связь.

В первоначальном обвинительном заключении указывалось, что он обманул 30 женщин, однако в исправленном варианте, на основании которого был вынесен приговор, ему вменяется мошенничество в отношении 12 женщин – тех, кто согласился дать показания.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2023

Раввин притворялся в "Тиндере" светским и насиловал женщин