Раввин-ловелас, выдававший себя за светского холостяка, приговорен к 20 месяцам тюрьмы

Мировой суд Иерусалима приговорил к 20 месяцам тюремного заключения раввина одной из йешив Иерусалима Йосефа Фрейзера, который выдавал себя за светского холостяка и обманывал женщин.

Он был признан виновным на основании собственного признания в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах.

Фрейзер использовал вымышленную личность "Джека Сегала" на сайтах знакомств и давал женщинам ложные обещания, стремясь вступить с ними в интимную связь.

В первоначальном обвинительном заключении указывалось, что он обманул 30 женщин, однако в исправленном варианте, на основании которого был вынесен приговор, ему вменяется мошенничество в отношении 12 женщин – тех, кто согласился дать показания.