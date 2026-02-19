Именем 15-летней Ширы Банки, убитой на Параде Гордости, назовут улицу в Иерусалиме

Муниципалитет Иерусалима объявил о решении увековечить имя 15-летней Ширы Банки, которая была убита во время Парада Гордости в столице религиозным фанатиком Ишаем Шлиселем в 2015 году.

Именем Шибы Банки будет названа улица в израильской столице, сообщает "Кан". По словам заместителя мэра Иерусалима Адира Шварца, который инициировал этот шаг, "Нет ни одного иерусалимца, который не помнил бы шок после убийства Ширы Банки. Это был день, когда угрозы в адрес юношей и девушек из ЛГБТ-сообщества превратились в действия, и город изменился навсегда".

Шира Банки пришла в 2015 году на Парад Гордости в Иерусалиме, чтобы поддержать своих друзей. Она была убита религиозным фанатиком Ишаем Шлиселем, который кинулся на участников шествия с ножом. Еще несколько человек получили ранения. Шлисель был приговорен к пожизненному заключению за убийство девушки.