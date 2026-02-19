x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 15:42
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Археологи реконструировали роли старейших членов семьи в Израиле 8 века до н.э.

Израильские ученые
Археология
Палеонтология
время публикации: 19 февраля 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 15:42
Археологи реконструировали роли старейших членов семьи в Израиле 8 века до н.э.
Michael Giladi/Flash90

Ученые из Университета Бар-Илан проанализировали артефакты жилого дома эпохи Железного века в Израиле и реконструировали повседневную жизнь людей старшего поколения.

Ученые изучили "Здание 101" в Тель-Этоне, примерно в 50 километрах от Иерусалима рядом с Хевронским нагорьем. Этот двухэтажный богатый дом, в котором жили три поколения, был разрушен во время ассирийского нашествия в VIII веке до н. э. Но сохранились сотни предметов быта в том виде, в котором их оставили владельцы.

Исследователи сосредоточились на анализе пространства и предметов, чтобы понять социальные роли патриарха и матриарха большой семьи. Работа опубликована в журнале Cambridge Archaeological Journal.

Основным объектом исследования стала комната, расположенная прямо напротив входа в дом. Это единственное спальное помещение на первом этаже, что избавляло пожилых людей от необходимости постоянно подниматься по лестницам. Стратегическое положение позволяло главе семьи контролировать двор и входы во все остальные помещения. Наличие престижных предметов, таких как ванночка для ног и остатки роскошного кресла из кедра, указывает на высокий статус патриарха, принимавшего здесь важных гостей.

Матриарх, в свою очередь, занимала центральное место в управлении домашним хозяйством. Рядом с основной комнатой находились зоны для приготовления пищи и ткацкий станок, что позволяло пожилой женщине руководить повседневными делами и присматривать за внуками. Исследование доказывает, что старейшины не были пассивными членами общества, а выступали хранителями семьи.

"В течение многих лет пожилые люди оставались практически невидимыми в археологических исследованиях, – отмечает соавтор работы, профессор Ави Фауст. – Анализируя артефакты домашнего обихода, а не скелетные останки, мы получаем эффективный способ выявить старейшин и раскрыть их роль и влияние внутри семьи – перспективу, которую археология долгое время упускала".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 16 февраля 2026

Израильские археологи объяснили, как использовались странные конические сосуды 5000 лет назад
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 04 мая 2024

В районе Кармель найдено поселение, процветавшее 8000 лет назад, несмотря на засуху и похолодание
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 февраля 2024

Слепок имперского Рима: новые открытия в лагере "Железного" легиона в Мегиддо
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 августа 2020

Старейшая мыловарня и древние "настолки": находка в Негеве