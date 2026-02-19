Археологи реконструировали роли старейших членов семьи в Израиле 8 века до н.э.

Ученые из Университета Бар-Илан проанализировали артефакты жилого дома эпохи Железного века в Израиле и реконструировали повседневную жизнь людей старшего поколения.

Ученые изучили "Здание 101" в Тель-Этоне, примерно в 50 километрах от Иерусалима рядом с Хевронским нагорьем. Этот двухэтажный богатый дом, в котором жили три поколения, был разрушен во время ассирийского нашествия в VIII веке до н. э. Но сохранились сотни предметов быта в том виде, в котором их оставили владельцы.

Исследователи сосредоточились на анализе пространства и предметов, чтобы понять социальные роли патриарха и матриарха большой семьи. Работа опубликована в журнале Cambridge Archaeological Journal.

Основным объектом исследования стала комната, расположенная прямо напротив входа в дом. Это единственное спальное помещение на первом этаже, что избавляло пожилых людей от необходимости постоянно подниматься по лестницам. Стратегическое положение позволяло главе семьи контролировать двор и входы во все остальные помещения. Наличие престижных предметов, таких как ванночка для ног и остатки роскошного кресла из кедра, указывает на высокий статус патриарха, принимавшего здесь важных гостей.

Матриарх, в свою очередь, занимала центральное место в управлении домашним хозяйством. Рядом с основной комнатой находились зоны для приготовления пищи и ткацкий станок, что позволяло пожилой женщине руководить повседневными делами и присматривать за внуками. Исследование доказывает, что старейшины не были пассивными членами общества, а выступали хранителями семьи.

"В течение многих лет пожилые люди оставались практически невидимыми в археологических исследованиях, – отмечает соавтор работы, профессор Ави Фауст. – Анализируя артефакты домашнего обихода, а не скелетные останки, мы получаем эффективный способ выявить старейшин и раскрыть их роль и влияние внутри семьи – перспективу, которую археология долгое время упускала".