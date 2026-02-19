35-летний полицейский Антуан Юсеф Шахаде погиб в ДТП на развязке Ягур
время публикации: 19 февраля 2026 г., 12:18 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 12:18
Полиция Израиля сообщает о гибели сотрудника полиции старшего прапорщика 35-летнего Антуана Юсефа Шахаде из Кфар-Ясифы. Полицейский погиб в дорожно-транспортном происшествии на развязке Ягур при исполнении служебных обязанностей.
Антуан поступил на службу в полицию в 2014 году, он работал в полиции Иудеи и Самарии. Его последней должностью была должность дежурного офицера в участке полиции Нешера.
У него остались жена и двое детей.