19 февраля 2026
Израиль

Ахмада Тиби поймали на шоссе 433 за превышение скорости на 65 км/ч сверх разрешенной

Полиция
Транспорт
Кнессет
время публикации: 19 февраля 2026 г., 11:58 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 11:58
Ахмада Тиби поймали на шоссе 433 за превышение скорости на 65 км/ч сверх разрешенной
Yonatan Sindel/Flash90

Личный автомобиль депутата Кнессета Ахмада Тиби был остановлен за превышение скорости на шоссе 433 – на том участке, где максимальная скорость ограничена 90 км/ч, машина депутата двигалась со скоростью 155 км/ч.

Как сообщает i24News, за рулем машины находился личный водитель депутата, у которого весьма впечатляющий послужной список: 32 привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения, причем последнее было в прошлом году и тоже за превышение скорости.

Его водительские права были изъяты на месте на 30 дней, ожидается вызов в суд. В полиции отмечают, что сам депутат Ахмад Тиби, находившийся в машине, в течение всего инцидента не произнес ни слова.

После публикации сообщения о происшествии Ахмад Тиби заявил, что его водитель "поступил нехорошо", и за правонарушение он будет наказан, однако продолжит работать его водителем.

Израиль
