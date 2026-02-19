Ахмада Тиби поймали на шоссе 433 за превышение скорости на 65 км/ч сверх разрешенной

Личный автомобиль депутата Кнессета Ахмада Тиби был остановлен за превышение скорости на шоссе 433 – на том участке, где максимальная скорость ограничена 90 км/ч, машина депутата двигалась со скоростью 155 км/ч.

Как сообщает i24News, за рулем машины находился личный водитель депутата, у которого весьма впечатляющий послужной список: 32 привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения, причем последнее было в прошлом году и тоже за превышение скорости.

Его водительские права были изъяты на месте на 30 дней, ожидается вызов в суд. В полиции отмечают, что сам депутат Ахмад Тиби, находившийся в машине, в течение всего инцидента не произнес ни слова.

После публикации сообщения о происшествии Ахмад Тиби заявил, что его водитель "поступил нехорошо", и за правонарушение он будет наказан, однако продолжит работать его водителем.