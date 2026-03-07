x
07 марта 2026
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 17:07
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты сегодняшних матчей World Baseball Classic

Бейсбол
время публикации: 07 марта 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 17:07
Результаты сегодняшних матчей World Baseball Classic
AP Photo/Hiro Komae

Начались матчи группового этапа чемпионата мира по бейсболу (World Baseball Classic).

Сборная Израиля встретится с командой Венесуэлы (в ночь с субботы на воскресенье по израильскому времени).

Результаты сегодняшних матчей:

Колумбия - Пуэрто-Рико 0:5

Доминиканская республика - Никарагуа 12:3 (соперники израильтян по групповому турниру)

Бразилия - США 5:15

Чехия - Тайвань 0:14

Япония - ,Южная Корея 8:6.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

Чемпионат мира по бейсболу. Австралийцы одержали вторую победу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026

Чемпионат мира по бейсболу. Расписание матчей сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Бред Осмус назначен главным тренером сборной Израиля по бейсболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Голландцы 25-й раз стали чемпионами Европы по бейсболу. Сборная Израиля заняла 7-е место