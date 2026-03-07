Результаты сегодняшних матчей World Baseball Classic
время публикации: 07 марта 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 17:07
Начались матчи группового этапа чемпионата мира по бейсболу (World Baseball Classic).
Сборная Израиля встретится с командой Венесуэлы (в ночь с субботы на воскресенье по израильскому времени).
Результаты сегодняшних матчей:
Колумбия - Пуэрто-Рико 0:5
Доминиканская республика - Никарагуа 12:3 (соперники израильтян по групповому турниру)
Бразилия - США 5:15
Чехия - Тайвань 0:14
Япония - ,Южная Корея 8:6.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025