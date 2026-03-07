Результаты сегодняшних матчей World Baseball Classic

Начались матчи группового этапа чемпионата мира по бейсболу (World Baseball Classic).

Сборная Израиля встретится с командой Венесуэлы (в ночь с субботы на воскресенье по израильскому времени).

Результаты сегодняшних матчей:

Колумбия - Пуэрто-Рико 0:5

Доминиканская республика - Никарагуа 12:3 (соперники израильтян по групповому турниру)

Бразилия - США 5:15

Чехия - Тайвань 0:14

Япония - ,Южная Корея 8:6.