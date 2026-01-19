x
Израиль

Четверо "черных археологов" задержаны при разграблении погребальной пещеры в Арбельской долине

Тверия
История
Археология
Израиль
время публикации: 19 января 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 19:17
Арест подозреваемых
Фото Нира Дистельфельда, Управление древностей Израиля
Вход в пещеру
Фото Нира Дистельфельда, Управление древностей Израиля
Орудия раскопок, оставленные на месте происшествия
Фото Нира Дистельфельда, Управление древностей Израиля
Четверо подозреваемых в проведении незаконных археологических раскопок задержаны в Арбельской долине на севере Израиля. Сотрудники Управления древностей и пограничники застали их при попытке разграбить древнюю погребальную пещеру римского периода на территории заповедника близ Наби-Шуайба. Незаконные раскопки нанесли серьезный ущерб пещере и археологическим артефактам.

Задержанные вначале утверждали, что они охотились на дикобразов и собирали грибы, однако в ходе допроса признались в использовании инструментов для раскопок внутри погребальной пещеры.

В Управлении древностей отмечают, что район Хитин, рядом с Тверией, представляет собой археологический комплекс исключительной исторической важности. В талмудический период здесь располагалось еврейский поселок Хития, а к западу от него еще один поселок Эль-Маацер. Хития упоминается, как место жительства раввина "Яакова, человека из деревни Хития", а также мудреца Шимона бен Лакиша. Жтели деревни занимались преимущественно выращиванием пшеницы, благодаря чему местность и получила свое название.

После допроса в полиции Тверии подозреваемые были освобождены под залог. По завершении расследования материалы дела будут переданы в юридический отдел Управления древностей для возможного предъявления обвинения.

В Управлении древностей подчеркивают: любое вторжение на охраняемые археологические объекты лишает исследователей возможности изучения прошлого и сохранения культурного наследия для будущих поколений.

